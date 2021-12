Sala multifuncional é entregue à escola em Lauro de Freitas

Uma nova sala multifuncional foi entregue à comunidade da Escola Municipal Jardim Ipitanga, no bairro de Vida Nova, pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Lauro de Freitas. O espaço é dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais dos alunos com deficiências, complementando os processos pedagógicos desenvolvidos na aula. De acordo com os educadores, as salas multifuncionais tornam a escola capaz de garantir o acolhimento de todos os cidadãos, independentemente de suas deficiências e características pessoais.

A nova unidade integra as atividades promovidas pela SEMED em atenção ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/09) e ao Dia Municipal dos Surdos, celebrado em 26 de setembro. Nesta terça-feira, (24), ocorre o II Encontro de Educação Inclusiva e Diversidade da rede municipal de ensino, na UNIME. Já na quarta-feira (25), os educandos da Escola Municipal José Santos Paranhos participam de uma partida com a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Para tanto, o time da unidade faz treinos com os olhos vendados.

O objetivo da atividade, segundo os envolvidos, é sensibilizar educandos e a comunidade escolar para a importância do processo de inclusão na escola e fomentar o respeito às pessoas com deficiências.

Esta é a 11º unidade da rede municipal de ensino a receber salas multifuncionais. As outras estão localizadas nas escolas municipais Dom Avelar Brandão Vilela, Lagoa dos Patos, José Santos Paranhos, Mário Covas, Santa Júlia, Ismael Soares Ornelas Farias, Paulo Malaquias de Melo e Vida Nova. O município dispõe ainda de salas multifuncionais no Educandário Mariza Pitanga e no Centro de Atendimento Integrado à Criança (CAIC).

adblock ativo