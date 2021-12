Sala do Empreendedor é inaugurada em Mata de São João

Será inaugurada nesta quinta-feira (4), em Mata de São João, a Sala do Empreendedor, um ambiente diferenciado para atendimento aos empreendedores e microempresários da cidade. A Sala é uma entre as várias ações que estão sendo desenvolvidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas (SEBRAE), durante a execução do programa Cidade Empreendedora. A cerimônia está marcada para as 15h, na Centro Administrativo da Prefeitura, onde a sala funcionará.

A Sala do Empreendedor será um ambiente de atendimento e apoio a todas as necessidades e busca de informações pelos empresários. Entre os serviços prestados estão: informações para a abertura de empresas; formalização de microempreendedores individuais (MEI); emissão de certidões; emissão de guias; declaração anual (MEI); auxílio para emissão de notas fiscais; apoio e incentivo para a participação das micro e pequenas empresas do município nas compras governamentais; orientação e auxílio na parte burocrática e documental nos processos licitatórios; cursos, capacitações e consultorias; apoio e suporte dos pequenos negócios.

“A parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE vem para facilitar e desburocratizar a vida de quem quer crescer, se regularizar ou de quem quer começar um novo negócio. Essa iniciativa já está trazendo conquistas positivas para todos e a inauguração da Sala do Empreendedor é uma delas”, declarou o prefeito Marcelo Oliveira.

Cidade Empreendedora

Desenvolvido pelo SEBRAE, o programa Cidade Empreendedora tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em várias frentes. Através de pacotes de soluções, os municípios interessados em transformar a situação em que se encontram verificam o aprimoramento do ambiente de negócios.

