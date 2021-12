Sala de estabilização do Hospital Geral de Itaparica é inaugurada

Com a inauguração da sala de estabilização do Hospital Geral de Itaparica, nesta segunda-feira (5), 65 mil baianos de Itaparica e Vera Cruz serão beneficiados. A obra de requalificação da unidade incluiu as duas recepções, revisão da cobertura, pintura, pavimentação externa, limpeza da rede de esgoto e readequação do consultório pediátrico, entre outras intervenções. O governador Rui Costa também entregou uma ambulância para o hospital e visitou a Feira de Saúde, na porta da unidade, que atende à população até esta terça-feira (6).

“Estamos, hoje, simbolicamente sacramentando uma nova era do Hospital de Itaparica, com a nova administração contratada da Fundação José Silveira. Esta é a primeira etapa, ainda há muito o que ser feito nesta unidade e nós vamos fazer. Vamos seguir reformando o hospital inteiro”, afirmou o governador, durante a cerimônia de entrega.

A diretora-geral do hospital, Catarina Carreiro, afirmou que o investimento de R$ 338 mil reais reforça, também, a qualidade do atendimento aos turistas no verão, garantindo um atendimento melhor para cerca de 100 mil pessoas, entre moradores da ilha e visitantes. “Esta nova sala de estabilização tem todos os recursos e novos aparelhos para o atendimento de emergência do paciente super graves, como parada cardíaca”.

Feira de Saúde

Conforme a coordenadora geral da Feira de Saúde, Edna Ramos, serão atendidas mais de 1,2 mil pessoas nas especialidades de Oftalmologia, Cardiologia, Clínica Médica, Urologia, Pediatria, Prevenção de Câncer de Colo Uterino e Odontologia, entre outras. A gestora ressalta que, para ser atendido, o paciente precisa apresentar a documentação e o cartão do SUS. Para a ultrassonografia é necessária, também, a requisição médica. No caso do diagnóstico de alguma doença, a pessoa será encaminhada para o tratamento.

