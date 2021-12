SAC Móvel permanece em Camaçari até esta sexta-feira

Os serviços do SAC Móvel ficam disponíveis até esta sexta-feira, 25, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Apenas nesta quinta-feira, 24, a carreta não está funcionando, em razão do feriado de São João.

O atendimento no local é de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h e a carreta itinerante está atendendo ao público no estacionamento do Boulevard Shopping Camaçari.

Com capacidade de realizar mais de 200 atendimentos por dia, os serviços disponíveis são RG, CPF e Antecedentes Criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O atendimento no SAC Móvel é realizado, exclusivamente, por agendamento, através do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma, basta baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o endereço eletrônico.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

