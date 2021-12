SAC Móvel chega ao município de Lauro de Freitas

O município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhará uma unidade do SAC Móvel, a partir da próxima quarta-feira, 14 de outubro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, até 12 de novembro, sob regime especial.

Durante este período, a carreta ficará estacionada na Praça João Thiago dos Santos, próxima à Igreja Santo Amaro de Ipiranga, no centro da cidade. No local, será possível tirar RG, CPF e Antecedentes Criminais, além do serviço da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

O atendimento no SAC Móvel é realizado 100% por agendamento, por meio do SAC Digital. Para ter acesso à plataforma e agendar o atendimento no SAC Móvel de Lauro, basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS.

