SAC de Simões Filho é inaugurado

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Simões Filho foi inaugurado, nessa sexta-feira (29), pelo governador Rui Costa. Funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o posto localizado no anexo do Multicenter Comercial & Empresarial (Rua Walter José Tolentino Alves, nº 345) tem uma área construída de, aproximadamente, 700 m² e vai beneficiar 217 mil pessoas, incluindo os moradores de Dias D'Ávila. "Antes desta unidade, eram emitidas 75 Carteiras de Trabalho por mês, na cidade. Agora, este número deve pular para três mil. O Estado ampliou em 125% o número de SACs no interior", declarou Rui Costa, durante a solenidade.

O SAC Simões Filho disponibiliza os serviços do Instituto de Identificação Pedro Melo (IIPM), Centro de Documentação e Estatística Policial (CCEDEP), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), Centro de Atendimento Previdenciário (CEPREV), Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC) e Mais BB, além de emissão de CPF. No local, o Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho.

A unidade beneficia, também, os jovens formados no ensino profissionalizante que foram contratados para trabalhar no espaço, por meio do programa Primeiro Emprego. "Eu concluí o curso técnico de administração no ano passado e para nós, que estamos começando agora, é complicado conseguir uma chance no mercado de trabalho, principalmente nesse momento de crise. O Primeiro Emprego é uma oportunidade para o jovem adquirir experiência e crescer profissionalmente", disse o jovem Vinícius Santos, 18, um dos 18 contratados.

A implantação de um Sistema de Abastecimento de Água e o lançamento da licitação para continuidade das obras de esgotamento sanitário da cidade também foram realizados na ocasião. "Vamos publicar esse edital e permitir que Simões Filho tenha uma saúde melhor, com mais de 50% de cobertura de esgotamento sanitário. Saúde é prevenção", ressaltou o governador.

