Rui Costa entrega reforma de Estádio Municipal em Catu

O governador Rui Costa inaugurou na manhã desta quarta-feira, 30, a reforma e ampliação do Estádio Municipal Antônio Pena, em Catu. Na obra, foram investidos cerca de R$851 mil.

“É um estádio para uso dos esportistas e da população que vier assistir às partidas, onde eu espero que seja um estímulo para que os jovens pratiquem esportes”, afirmou o governador Rui Costa.

Executada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre), a intervenção no Estádio Municipal envolveu a reforma do alambrado e serviços de impermeabilização, pintura e colocação de gramado de campo oficial.

Outros compromissos

A agenda em Catu também contou com visitas a unidades de Saúde da Família que estão sendo implantadas nos bairros Planalto, inaugurada nesta quarta, Bom Viver e Santa Rita. Os espaços vão funcionar por meio de convênio com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no valor total de R$1,14 milhão.

Ainda foi realizada a entrega simbólica do Sistema Integrado de Abastecimento de Água que contou com R$240 mil em recursos próprios e beneficia 1.082 famílias que residem nas localidades de Sítio Novo e Loteamento Maringá, em Catu.

Construído pelo Governo do Estado a partir de manancial subterrâneo, o sistema conta com um poço tubular; duas estações elevatórias: 2.688 de rede adutora, uma estação de tratamento de água com dosador de cloro; três reservatórios; e uma distribuidora.

Por fim, Rui visitou o Colégio Estadual Maria Isabel de Melo Góes e o Centro Estadual de Educação Pedro Ribeiro Pessoa, ambos no Centro.

