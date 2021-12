Rui Costa entrega novos equipamentos para Hospital Municipal de Dias D’Ávila

Novos equipamentos hospitalares foram instalados no Hospital Municipal Dilton Bispo Santana, em Dias D’Ávila. A unidade, que foi reformada e ampliada recentemente, recebeu os dispositivos e foi inaugurada nesta quarta-feira, 7, pelo governador Rui Costa (PT).

“São equipamentos modernos e, com certeza, uma equipe motivada para atender não só a população de Dias D’Ávila, mas de toda região. É muito importante ter novos equipamentos, porque, além de melhorar a realização dos procedimentos, tendo um hospital esteticamente bonito ajuda a elevar a autoestima tanto dos profissionais que vão trabalhar aqui, quanto dos pacientes e todos que vão utilizar o serviço público”, afirmou o governador.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) destinou, aproximadamente, R$240 mil para a compra de dispositivos, como aparelho de anestesia, carros para transporte de materiais e de curativos e aspiradores cirúrgicos.

“Foi com a ajuda do governo estadual que duas salas cirúrgicas do novo centro puderam ser montadas, com os equipamentos mais modernos do mercado”, afirmou o titular da Secretaria Municipal de Saúde de Dias D’Avila, Caio Clécio.

Atualmente, a unidade conta com 78 leitos dedicados, na totalidade, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e distribuídos nas seguintes especialidades: Cirúrgico (10), Clínico (52), Obstétrico (10), Pediatria (6). O Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana fica situado na Rua Deputado Clodoaldo Campos, no bairro Cristo Rei.

