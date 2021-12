Roteiros náutico-culturais para a Baía de Todos-os-Santos são analisados

As propostas de roteiros náutico-culturais para a Baía de Todos-os-Santos, no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), foram analisadas em reunião entre o secretário do Turismo, José Alves, e representantes do trade turístico. O encontro, realizado na segunda-feira (6), na sede da Secretaria Estadual do Turismo (SETUR), possibilitou avanços com definições dos roteiros. Técnicos do Consórcio Nippon/Cobrape/Ruschmann apresentaram 19 roteiros de quatro dias, proporcionando a integração de atrativos náutico-culturais de Salvador e as Ilhas de Maré, Frades e Itaparica; Salvador, Itaparica e Cachoeira; Santo Amaro, São Francisco do Conde e Salvador; Itaparica, Salvador; Itaparica, Salinas da Margarida, Saubara e Ilha dos Frades.

O secretário do Turismo ressaltou que os estudos já realizados contemplam, ainda, a proposição das intervenções, como a implantação de infraestrutura náutica (píeres, atracadouros, bases náuticas), fornecendo os subsídios para a fase de investimentos, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo o gestor, a SETUR conduz o PRODETUR com o objetivo não somente de executar obras físicas, mas também de implantar ações de promoção do desenvolvimento social e econômico das comunidades que habitam os 18 municípios no entorno da Baía de Todos-os-Santos.

adblock ativo