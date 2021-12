Rodovia recuperada entre Sapeaçu e Castro Alves foi entregue à população

A obra de recuperação da BA-120, que liga os municípios de Sapeaçu e Castro Alves, foi entregue nesta quinta-feira (11), pelo governador Rui Costa. A estrada, que era cheia de buracos e o cascalho utilizado era uma tentativa de melhorar as condições de trafegabilidade, teve seu tráfego modificado após a restauração. Com um investimento de mais de R$ 20,8 milhões, de acordo com o Governo do Estado, a recuperação da via também beneficia os municípios de Santa Terezinha, Elísio Medrado e Itatim, alcançando um total de 80 mil habitantes. A obra compreende um trecho de mais de 36 quilômetros por onde circulam 490 veículos diariamente.

O governador Rui Costa disse à população que, além de melhorar a trafegabilidade a recuperação de estradas ajuda no desenvolvimento das cidades, oferecendo mais segurança e conforto à população. “Aqui, na região do Recôncavo Baiano, outras estradas deverão ser inauguradas em breve, entre elas a de Santo Antônio de Jesus até Amargosa e mais duas em Maragogipe”, revelou.

O trecho recuperado, de acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, refere-se a um importante elo entre municípios da região. “Esta estrada é uma interligação entre a BR-101 e a BR-116, que será fundamental para que possamos dar uma melhor viabilidade para a ponte Salvador-Itaparica. Esse acesso permite que quem venha do oeste da Bahia possa entrar na BR-116, passar por Castro Alves, Sapeaçu e Santo Antonio de Jesus e chegar a Salvador, quando a ponte estiver construída”, explicou o gestor.

Ainda durante o evento no centro de Sapeaçu, Rui Costa realizou a inauguração simbólica do serviço de extensão da rede de distribuição de água para as comunidades de Jânico e Jenipapo. A obra concluída este mês, destacou o governador, atende 219 ligações domiciliares, contemplando 800 moradores das duas localidades. O investimento nesta obra foi de R$ 100 mil. Também no município, quatro subprojetos foram contemplados por editais do Bahia Produtiva e os convênios assinados no evento. Para esta ação, foram destinados mais de R$ 3 milhões, beneficiando 139 famílias ligadas à Agricultura Familiar.

Rui Costa ainda visitou o Colégio Estadual Doutor Eliel da Silva Martins, que recebeu obras de manutenção civil e elétrica. Com recursos aplicados no montante de R$ 800 mil, a unidade escolar passou por intervenções físicas, como reforma geral da quadra poliesportiva, pintura interna e externa e revisão das instalações hidrossanitárias.

