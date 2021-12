RMS completa 48h sem registro de morte violenta, aponta SSP-BA

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) completou 48 horas sem registro de morte violenta (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte), segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Conforme o órgão, nos dias 24 e 25 de dezembro, nas 13 cidades distribuídas nos arredores da capital baiana, também não houve tentativa de homicídio.

Ações da polícia na região resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico. Um deles acabou preso na ilha de Vera Cruz, com 429 porções de maconha e cocaína, e o outro apreendido, em Simões Filho, com 150 pinos e papelotes com entorpcentes.

Ainda de acordo com a SSP, em Camaçari, um homem acabou capturado, na Travessa do Alecrim. Com ele, guarnições do 12° BPM encontraram um revólver calibre 32 e munições.

