Revista Terra Mãe 2017 é lançada na Governadoria

Com uma tiragem de dez mil exemplares, a Revista Terra Mãe 2017 foi lançada, nesta terça-feira (19), no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia. No evento, que reuniu secretários de Estado, profissionais da imprensa e convidados, o governador Rui Costa apresentou um balanço do trabalho realizado pela administração estadual ao longo do ano e antecipou algumas entregas já definidas para 2018. A publicação anual traz conteúdos de diversas áreas da administração pública, como Saúde, Educação, Mobilidade, Turismo Desenvolvimento Rural, Agropecuária, Economia, Tecnologia e Gestão Financeira.

“A revista é uma ferramenta que tenta resumir tudo aquilo que aconteceu no último ano. São três anos de um governo mergulhado em uma recessão. Mas, como a Bahia não atrasa salários, parece que não há crise. Estamos cumprindo as nossas obrigações com absoluto rigor fiscal e de despesa,empenhados em qualificar a máquina estatal e otimizar o gasto público, realizando o que realmente é prioridade para as pessoas e para a infraestrutura do Estado. E estamos conseguindo graças ao empenho de toda a nossa equipe em realizar um trabalho que consolida o modelo fundamentado na trajetória da democracia nas políticas públicas ”, declarou Rui Costa.

Publicação do Governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), a Revista Terra Mãe é editada pelo jornalista Ipojucã Cabral, com distribuição gratuita. Durante o seu lançamento, o secretário de Comunicação Social, André Curvello, destacou que a publicação aumentou de páginas, passando de 108 para 148 páginas . “Estamos lançando a terceira edição da Terra Mãe, fruto da determinação do governador Rui Costa em fazer a comunicação cumprir seu papel fundamental de levar transparência e correção nas informações”, afirmou, completando que a publicação teve a colaboração das assessorias de Comunicação de todo o governo, mobilizando 20 jornalistas e 11 repórteres fotográficos.

adblock ativo