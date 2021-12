RETRAN de Pojuca ganha sistema informatizado

Requalificada e informatizada, a 4ª Regional de Trânsito (RETRAN) de Pojuca iniciou o atendimento nesta sexta-feira (8). A nova unidade do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) disponibilizará os serviços relacionados a veículos agora com mais celeridade, conforme o diretor geral do DETRAN, Lúcio Gomes. "Nosso objetivo é alcançar a excelência no atendimento aos usuários de municípios menores, com a descentralização dos serviços. Estamos cada vez mais próximos do cidadão e vamos dar continuidade à informatização das RETRANS em todo o Estado”, afirmou o gestor, destacando que serão beneficiados, também, os moradores de Mata de São João e de outras localidades vizinhas, que não vão mais precisar se deslocar para Camaçari ou Salvador em busca de procedimentos referentes a carros e motos.

