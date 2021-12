Requalificação do Centro Histórico de Salvador renova roteiro turístico da região

As obras de requalificação no Centro Histórico de Salvador reforça a vocação turística da capital baiana que, nesta sexta-feira, completa 470 anos. Realizadas pelo governo do Estado, a partir do projeto “Pelas ruas do centro antigo de Salvador”, as ações de revitalização estão sendo feitas em uma área, que abriga monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e onde novos investimentos chegam para valorizar ainda mais o legado arquitetônico, como é o caso do Hotel Fasano, localizado no antigo prédio do Jornal A TARDE. Desse modo, empreendimentos modernos misturam-se a edificações centenárias e vias e calçadas tornam-se mais confortáveis e ganham acessibilidade.

O roteiro turístico pelo Centro Histórico mostra a renovação do lugar. Quem chega, hoje, no Centro Histórico pelo seu principal portão, a Praça Castro Alves, se depara com uma dessas novidades de estética retrô: a fachada imponente do Hotel Fasano, inaugurado no final de 2018. O projeto do arquiteto Isay Weinfeld mantém o estilo art déco original do imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), mas traz conceito contemporâneo. O hotel, uma das obras ligadas ao processo de revitalização do centro, abriga o restaurante Fasano e um terraço com vista extraordinária para a Baía de Todos-os-Santos.

Com a requalificação, a Rua Chile, outro emblemático ponto turístico do Centro Histórico, tendo se destacado na metade do século 20 como importante centro de compras e lazer, ganha pavimentação em paralelepípedos e novas calçadas. Além disso, as fachadas dos prédios históricos que a margeiam também estão sendo valorizadas com o rebaixamento da fiação aérea para vala subterrânea. É em um imóvel histórico dessa importante via que outro empreendimento hoteleiro foi construído e virou referência internacional, desde a sua inauguração, em 2017: o Fera Palace. Com projeto do arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl e também em art déco, o equipamento preserva a fachada e o charme original do Palace Hotel, que marco época. A arquitetura triangular foi herdada do nova-iorquino Flatiron Building. Na cobertura fica o Fera Lounge, com vista para a Baía de Todos-os-Santos e ao lado da famosa piscina de borda infinita.

No Centro Histórico, o passado está preservado no casario, nas igrejas, nos museus e na Praça Tomé de Souza, onde está o Elevador Lacerda e o imponente Palácio Rio Branco, que abriga o Memorial dos Governadores da Bahia. Construído em 1549, o prédio sofreu várias reformas, sobreviveu a bombardeio e, hoje, impressiona pelo tamanho e a beleza, ostentando um estilo mais eclético. Em seu interior pode-se contemplar exemplares de tapetes, obras de arte, símbolos e estátuas da República. A Sala dos Espelhos, em estilo rococó, e a Sala Pompeana, com afrescos dos séculos 19 e 20, além de aposentos utilizados no passado pelas famílias reais, são algumas das atrações do andar superior.

Ainda no roteiro turístico do Centro Histórico, destaque para importantes museus: Tempostal (postais, fotografias e estampas históricos); Abelardo Rodrigues (peças de arte sacra); Udo Knoff (azulejaria e cerâmica); Eugênio Teixeira Leal (moedas e medalhas); da Misericórdia (móveis, pinturas, azulejos portugueses, etc); e da Cidade (acervo diversificado). De fundação mais recente, o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira – Muncab, no prédio neoclássico do antigo Tesouro, próximo à Igreja da Ajuda, virou centro de referência da herança cultural africana, criado e coordenado pelo poeta José Carlos Capinam.

Circuito das catedrais

A arquitetura colonial e barroca é outro atrativo do Centro Histórico que fica mais estampada à medida que se segue em direção ao Terreiro de Jesus e ao Pelourinho. Começa aí o circuito das catedrais, com alguns dos templos mais antigos e importantes de Salvador, muitos dos quais foram restaurados recentemente. Na Praça do Terreiro, à esquerda, destaca-se o estilo maneirista da Catedral Basílica, inaugurada em 1657 e reformada há pouco tempo. Do outro lado, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, a Igreja de São Francisco é uma das paradas obrigatórias dos turistas em Salvador, com sua fachada barroca e o interior folheado a ouro. Mais abaixo, já descendo o Largo do Pelourinho, a também reformada Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos chama a atenção pela fachada em estilo rococó e as torres com terminação em bulbo.

Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço

De estilo semelhante, e já no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, outra que passou por reforma recente, ostenta um conjunto de arcadas na parte posterior. No Alto do Carmo, a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, construída em 1736, ficou famosa pela cena do filme “O Pagador de Promessa”, de 1962, na qual o protagonista Zé do Burro (o ator Leonardo Villar) sobe a longa escadaria que liga a Ladeira do Carmo à Rua do Passo. Por conta deste destaque, além dos méritos arquitetônicos e o estilo barroco, costuma atrair muitos turistas.

O passeio cultural pelo Centro Histórico de Salvador pode terminar na Igreja da Ajuda, já de volta à região da Rua Chile e também aos primórdios de Salvador. Primeira igreja dos jesuítas no Brasil, o templo construído pelo padre Manuel da Nóbrega, em 1549, foi cenário de pregações dos padres Anchieta e de Antônio Vieira. A Igreja da ajuda passou por várias reconstruções, sendo que a última se deu a partir do projeto de estilo neogótico manuelino, do arquiteto italiano Julio Conti.

adblock ativo