Reparo em tubulação deixa parte de Ilha de Itaparica sem água

Para realizar serviço de reparo em tubulação do sistema de abastecimento de água da Ilha de Itaparica, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) interrompeu o fornecimento de água nas localidades de Bom Despacho, Gameleira e Porto Santos, em Ilha de Itaparica.

O reparo começou na tarde desta quinta-feira, 25, e a expectativa é que a água volte de forma gradual, com regularização plena em até 48 horas. Até a normalização do abastecimento, a Embasa recomenda usar com economia a água armazenada nos reservatórios domiciliares.

