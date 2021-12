Região Metropolitana de Salvador terá Policlínica Regional de Saúde

Com o investimento superior a R$ 10 milhões entre obras, equipamentos e mobiliário, conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, a Policlínica Regional de Saúde na Região Metropolitana de Salvador será referência para, aproximadamente, 270 mil habitantes. A ordem de serviço para a construção da unidade foi assinada nesta quarta-feira (3), em São Francisco do Conde, pelo secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas. Segundo o gestor, as policlínicas regionais “contribuem para reduzir o vazio assistencial de média complexidade no interior do Estado, ampliar o diagnóstico precoce das doenças e melhorar a resolutividade da saúde pública.

Com gestão compartilhada, as policlínicas contam com o financiamento de 40% do governo estadual dos custos mensais, enquanto os municípios consorciados cobrem 60% restantes proporcionalmente à população. No caso da unidade da Região Metropolitana, os municípios participantes do consórcio são Madre de Deus, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara e Candeias.

Os pacientes terão acesso a diversas especialidades médicas, a exemplo de angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, mastologia e urologia. Também serão disponibilizados exames como tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia e colposcopia. Além disso, serão oferecidos vasectomia, cauterização, pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético, além de biópsias de mama, tireoide, próstata, dérmica e gastroenteral, dentre outros procedimentos.

adblock ativo