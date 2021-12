Regata Aratu Maragojipe celebra 50 anos e valoriza turismo náutico

Mais de 40 mil pessoas circularam por Maragojipe (ou Maragogipe, na sua grafia mais antiga), nesse final de semana, para assistir à tradicional Regata Aratu Maragogipe. Com 177 barcos inscritos de nove estados brasileiros, incluindo duas embarcações francesas, o evento celebrou 50 anos, movimentando a economia e o turismo no Recôncavo Baiano. A ocasião da competição, que conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR), coincide com as comemorações do padroeiro da cidade, São Bartolomeu.

A coordenadora de eventos da SETUR, Heloísa Caldeira, ressaltou que o Governo do Estado já vem apoiando a Regata Aratu Maragojipe há algum tempo. “Nesta edição de 50 anos não poderia ser diferente. O turismo náutico vem crescendo, cada vez mais. Existem várias ações do governo nessa área e a regata traz um legado muito grande. A gente sabe que não vêm apenas os velejadores, mas amigos, familiares, jornalistas do mundo inteiro. O evento é uma grande vitrine, inclusive para outros países. Esta é uma das maiores regatas da América do Sul, que mostra as belezas de Maragojipe e do Rio Paraguaçu".

Os dois primeiros veleiros a alcançarem Maragojipe foram Maguni e Adrenalina Pura, após navegarem, em pouco mais de duas horas, um trecho da Baía de Todos-os-Santos e outro do Rio Paraguaçu, passando por pontos históricos como o Forte de Salamina. O coordenador da prova, Marcelo Fróes, afirmou que não conhece outra regata no mundo que percorra tanto o mar quanto um rio. "É uma peculiaridade, eu não conheço outra no mundo. Temos grandes nomes participando, como o velejador Lars Grael, medalhista olímpico. Além dos inscritos, a regata atrai outras embarcações, lanchas, jet-skis, movimentando toda a região", explicou.

