Reforma do Hospital Geral de Camaçari é autorizada

Cerca de R$ 7 milhões serão investidos na reforma do Hospital Geral de Camaçari (HGC), que contemplará diversos setores da unidade como enfermarias, UTI, centro cirúrgico, centro de recuperação pós-anestésica, emergência adulto e internação pediátrica, que, com as melhorias, ganhará oito novos leitos. A autorização da licitação da obra foi assinada no sábado (29), pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com Fábio Vilas-Boas, a ideia é qualificar e humanizar, cada vez mais, o atendimento nas unidades da rede da Secretaria da Saúde do Estado. O secretário afirma que objetivo é que as unidades de saúde do Estado tenham capacidade para dar o atendimento integral ao paciente, sem que haja necessidade de transferência. Para isso é necessário que as instalações sejam aprimoradas.

A unidade de saúde, que é referência para moradores de 25 municípios baianos, realiza, em média, 5 mil atendimentos mensais, dispõe hoje de 135 leitos de internação, sendo oito de terapia Intensiva (UTI), além de outros 39 na emergência. O hospital presta atendimento de urgência e emergência e dispõe também de atendimento ambulatorial nas especialidades de cirurgia-geral, pediatrica, ortopédica e vascular; pré-natal de alto risco; e neuro-pediatria.

adblock ativo