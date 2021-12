Reforma do Centro de Treinamento da Praia do Forte é entregue à população

A reforma do Centro de Treinamento (CT) da Praia do Forte, em Mata de São João, foi entregue à população, na terça-feira (18). Inaugurado na Copa do Mundo de 2014, o equipamento passou por retoques, pinturas e colocação de grama sintética nos vestiários. O CT da Praia do Forte, um dos mais modernos e mais bem equipados do Estado para treinos de times de futebol e jogos de pequeno porte, possui arquibancada com capacidade para cerca de 500 pessoas e uma ampla área de camarotes. O CT da Praia do Forte vai sediar, em julho, os jogos de mando de campo do time de futebol feminino do EC Vitória, no Campeonato Brasileiro da categoria.

O secretário municipal de Esportes de Mata de São João, Neném de Dadinho, explica que um equipamento dessa natureza tem de estar sempre impecável e, por isso, a necessidade da intervenção. “Desde a inauguração, o CT da Praia do Forte sempre esteve preparado para receber qualquer time de futebol do mundo. Até porque temos uma infraestrutura turística fantástica, com restaurantes, cinco resorts, hotéis de menor porte e pousadas bem próximos”.

O Centro de treinamento da Praia do Forte possui um campo com dimensões oficiais da FIFA e grama também recomendada pela entidade. Nos vestiários, além de grama sintética, há banheiras de hidromassagem e máquinas de gelo. Os vestiários de arbitragem também são bem equipados.

Na mesma área do equipamento encontra-se o novo Centro de Convenções da Praia do Forte, que será inaugurado no dia 12 de julho. O espaço tem capacidade para abrigar 560 pessoas no salão principal e dispões de mais duas salas anexas para 100 pessoas, cada.

