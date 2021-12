Recuperação da BA-878 é anunciada em Saubara

A ordem de serviço para a conclusão das obras de recuperação e pavimentação da BA-878 foi assinada pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (23), em Saubara. O trecho a ser recuperado fica no entroncamento da BA-420, entre a sede do município e o distrito de Bom Jesus dos Pobres. Serão recuperados 27,5 quilômetros da rodovia, com investimento de R$ 15,6 milhões. O prazo para a conclusão da obra é de dez meses.

“Quero dar um detalhe sobre essa estrada. Ao longo dos anos, ela foi sendo feita e refeita, com a mesma base. Esse terreno é úmido, tem muito massapê. Então, nós vamos demorar mais um pouco para fazer bem feito. Vamos consertar a base para durar mais”, explicou Rui Costa que, durante a visita, entregou uma ambulância para a cidadee atendeu ao pedido de construção de um mercado municipal e uma nova praça pública.

adblock ativo