Quilombo de Vera Cruz recebe visita internacional

Situado em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, o quilombo de Tereré recebeu a visita de uma comitiva de seis jornalistas internacionais (Colômbia, Espanha, EUA, Itália, Portugal e França), que dialogaram com o universo da Agricultura Familiar e da alimentação saudável, e de chefs de cozinha, que acompanharam o processo produtivo da farinha de mandioca e do beiju e a extração do dendê. O encontro, que aconteceu na segunda-feira (12), é decorrente do Edital Quilombola, do programa Bahia Produtiva, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), para o qual a localidade foi contemplada.

Tereré guarda história, cultura e tradição, alinhadas a questões étnicas e à produção rural, estabelecida no cultivo da mandioca e do dendê, que garante renda para parte das 487 famílias que moram no local. Graças ao Edital Quilombola, a Associação do Quilombo do Tereré receberá um aporte de R$377 mil para a requalificação da casa de farinha de mandioca, que hoje funciona de maneira artesanal. “Essa modernização vai nos ajudar muito, sairemos da produção de mil quilos por dia para 50 mil", disse o presidente da entidade, Anatelson das Neves.

A jornalista Rita Machado, do Jornal Português Público, falou sobre as experiências vivenciadas que, segundo ela, serviram de aprendizado para se inteirar do ciclo que o alimento passa até chegar à mesa: “Esta visita é importante para nós, jornalistas, para sabermos de onde vêm os produtos que são usados em restaurantes de luxo. O que eu achei mais interessante foi conhecer as pessoas, a rotina, os processos manuais e, depois, provar a comida".

adblock ativo