"Puxada de Verão" prossegue em Praia do Forte

Os agitos do "Puxada de Verão" - projeto iniciado nessa sexta-feira com Magary Lord e outras atrações e que prossegue até o final de março, em Praia do Forte - seguem neste sábado com diversas opções culturais em espaços privados e públicos do famoso destino turístico baiano. O grupo Negra Cor, um dos convidados deste sábado, se apresenta no Projeto Tamar, às 20h. Também fazem show a banda ToInCasa, no Coreto da Praça da Alegria, às 21h, e o grupo Rede Sonora, às 20h30, na Casa da Nati, além de Better Together, que toca às 20h no Palco Rádio Globo FM, na Cervejaria Port Royale, e Bruna Barreto, no Las Margaritas, às 21h.

O Puxada de Verão foi aberto na sexta-feira (28), na Praça da Alegria, com a apresentações da Berimbalada, do grupo Capoeira Esporão, do Professor Macaco, e da Puxada de Rede do Grupo Capoeira. O projeto é uma idealização da Trevo Produções, em parceria com a Associação Comercial e Turística da Praia do Forte (TURISFORTE) e a Associação São Francisco de Assis de Pescadores e Moradores da Praia do Forte (ASFAPMDA). O evento conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Mata de São João e do Projeto Tamar.

Programação deste final de semana

29/02 - SÁBADO

Shows:

17h – Sunset Session com DJ | Local: Deck Tamar

18h – Show da banda ToInCasa | Local: Coreto da Praça da Alegria

19h30 – Roda de Capoeira | Local: Praça da Alegria

20h – Show Negra Cor de Verão e show de abertura de Mara Angels | Local: Projeto Tamar

20h - Show da banda Better Together | palco Rádio Globo FM na Cervejaria Port Royale

20h30 – Show de Bruna Barreto | Local: Las Margaritas

21h – Show do projeto Rede Sonora | Local: Casa da Nati

Atividades Culturais:

9h às 18h - Exposição Caretas da Praia do Forte | Local: Projeto Tamar

9h às 12h – Oficinas de Arte | Local: Projeto Tamar

10h – Encontro com Biólogo | Local: Projeto Tamar

14h – Biólogo por Um Dia | Local: Projeto Tamar

Banho de Mar nas praias do Lord, do Portinho, Papa Gente

Visitação ao Projeto Tamar e ao Espaço Baleia Jubarte

Visitação ao Castelo Garcia D'Ávila

Passeios de Barco, Stand Up Paddle, Trilhas Ecológicas, Parque Ecológico Klaus Peters, Passeios na Vila e um roteiro gastronômico imperdível!

1º/03 - DOMINGO

Shows:

17h - Sunset Session com Edno Sá | Local: Deck Tamar

19h – Projeção Mapeada Fundo do Mar | Local: Projeto Tamar

19h - Show da banda Better Together| Local: Palco Rádio Globo Fm - Barraca do Loro

Atividades Culturais:

9h às 18h - Exposição Caretas da Praia do Forte | Local: Projeto Tamar

Banho de Mar nas praias do Lord, do Portinho, Papa Gente

Visitação ao Projeto Tamar e ao Espaço Baleia Jubarte

Visitação ao Castelo Garcia D'Ávila

Passeios de Barco, Stand Up Paddle, Trilhas Ecológicas, Parque Ecológico Klaus Peters, Passeios na Vila e um roteiro gastronômico imperdível!

