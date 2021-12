Público poderá conferir a gastronomia da tilápia na Fenagro

Quem visitar a 30ª edição da FENAGRO 2017, que acontece no Parque de Exposições de Salvador entre os dias 25/11 e 3/12, poderá conferir uma uma programação especial dedicada à piscicultura. A Bahia Pesca - empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado - montou no espaço uma cozinha industrial, um sistema de produção de peixes com pouca água e uma área de comercialização de iguarias.

A zona da cozinha recebe o nome de “gastronomia da tilápia”. Lá foi montada uma pequena cozinha industrial, onde os visitantes podem assistir ao preparo de um “peixe espalmado”. Trata-se de uma tilápia “aberta”, assada na brasa, servida com farofa e salada, preparada pela Associação de Piscicultores Lagoa do Junco, de Paulo Afonso. O público que assistir ao preparo dos pratos poderá também saborear a iguaria. A degustação acontece de 26/11 a 3/12, em dois horários: às 11h e às 17h.

Há também a venda do prato na área de comercialização, todos os dias da FENAGRO, das 9h às 21h. O local conta ainda com a venda do peixe espalmado congelado.

“O aumento na renda dos pescadores e piscicultores passa pelo crescimento da demanda por pescado. Por isso aproveitamos a FENAGRO 2017 para apresentar aos consumidores baianos alternativas interessantes do consumo de tilápias”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Sistema bioflocos

Outra atração do estande da Bahia Pesca é a criação de peixes com sistema bioflocos. O método permite que os produtores baianos – especialmente aqueles localizados no semiárido – possam ter “fazendas” de peixes mesmo em locais com baixo suprimento de água. O sistema permite que o produtor passe até seis meses sem precisar renovar a água de seus tanques.

O estande da Bahia Pesca funcionará entre os dias 25 de novembro a 3 de dezembro, das 9h às 21h.

