Protocolo de Intenções sobre Ponte Salvador-Itaparica é assinado na China

O secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, assinou, nesta terça-feira (9), um Protocolo de Intenções, junto com a China Railway Group Limited (CREC) e o Banco de Desenvolvimento da China, que garante a intenção da empresa em participar do processo licitatório do Sistema Viário Oeste (SVO), que inclui a Ponte Salvador-Itaparica. Por meio deste documento, a CREC também assegurou ter a intenção de investir em outros grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, portos e aeroportos, na Bahia.

“O governo do Estado está trabalhando arduamente para viabilizar técnica e economicamente a Ponte Salvador-Itaparica, que irá gerar um novo vetor de desenvolvimento da Bahia, fortalecendo os territórios da Ilha de Itaparica e do Recôncavo Sul, avançando também para o Sul e Oeste baianos. A assinatura de mais um protocolo demonstra a intenção e a segurança que as construtoras chinesas possuem em investir na Bahia. A assinatura garante também que o projeto da ponte é totalmente viável. O SVO marcará mais um importante passo para o futuro de desenvolvimento da Bahia”, destacou Bruno Dauster.

