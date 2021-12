Protocolo de intenções deslumbra geração de 10.500 empregos no Litoral Norte

O governador Rui Costa assinou, nesta quarta-feira (3), em Madrid, um protocolo de intenções com o Grupo Prima, que já atua na Bahia nos setores imobiliário e hoteleiro. O documento garante apoio do governo do Estado em áreas como construção de acesso viário, esgotamento sanitário e abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento do Destino Baixio. A parceria deslumbra a geração de mais de dez mil empregos no Litoral Norte da Bahia

O investimento do governo, de acordo com Rui Costa, é imprescindível à implantação do empreendimento, mas também permite a atração de outros negócios para Baixio e também beneficia moradores da região. "A assinatura deste documento com a Prima é um dos frutos dessa nossa missão internacional. Viemos, justamente, buscar mais investimentos para o nosso Estado e mais empregos para os baianos. O Destino Baixio também vai alavancar o turismo no Litoral Norte, movimentando toda uma cadeia de serviços”, avaliou o governador.

O Grupo Prima, por sua vez, se comprometeu com a construção do Destino Baixio, que envolve uma série de empreendimentos no município de Esplanada, no Litoral Norte. As construções serão realizadas em um prazo de 15 anos e vão gerar 10.500 empregos diretos e indiretos ao longo desse período, segundo a Prima. A empresa já investiu R$ 550 milhões e vai investir mais R$ 425 milhões nos próximos cinco anos.

Durante a reunião, o governador Rui Costa apresentou aos executivos das empresas Prima e da Obrascon Huarte Lain (OHL) algumas oportunidades de investimentos na Bahia, como a Ponte Salvador-Itaparica, os Centros de Convenções em Salvador e Ilhéus, a gestão do Hospital Metropolitano e um Sistema de Saneamento da Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana.

A agenda do governador finalizou com executivos da Prima e da Obrascon Huarte Lain (OHL), com quem visitou o empreendimento Canalejana, localizado em região histórica de Madrid. A obra está revitalizando a área com a recuperação de imóveis que serão transformados em residenciais, comerciais e um hotel de luxo.

