Protagonismo juvenil marca a Semana do Meio Ambiente

Por meio de rodas de diálogos, oficinas e seminários, estudantes da rede pública de ensino debateram, na terça-feira (4), a relação do meio ambiente e a juventude no segundo dia da Semana do Meio Ambiente, que acontece no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. O protagonismo juvenil nas questões socioambientais e como compartilhar saberes e práticas ambientais são temas recorrentes do encontro, que segue até sexta-feira (7), promovido pelas secretarias estaduais do Meio Ambiente e de Educação, além do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

Dentro da perspectiva do protagonismo da juventude, a representante do Engajamundo – organização de liderança que conta com mais de 1.500 jovens nos 27 Estados do Brasil –, Natália Mostarda, destacou o objetivo de se formar jovens conscientes de seu impacto social e ambiental, capazes de participarem das decisões que podem impactar as suas comunidades. “Não somos o futuro, somos o agora e precisamos estar atuantes na mudança que queremos para o nosso planeta”.

O secretário estadual do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, afirmou que o meio ambiente é uma preocupação urgente a ser pensada a partir de uma ação efetiva de formação de uma consciência de preservação ambiental. "A Semana do Meio Ambiente tem o objetivo de sensibilizar aqueles que podem fazer algo diferente, e o jovem é um ator social importante para colocarmos em práticas as ações socioambientais".

A necessidade de colocar em prática as mudanças de atitudes em prol do meio ambiente, foi comentada pela diretora-geral do INEMA, Márcia Telles. "Falamos aqui em sair um pouco do pensar e partir mais por agir. De pequenas ações do dia a dia que podem fazer grandes diferenças. Que a gente possa replicar sempre ações positivas que proporcionem um ambiente mais equilibrado e justo para todos".

Como parte da programação do evento, o Seminário Meio Ambiente em Prática apresentou a pluralidade de ações na gestão ambiental nas áreas de gestão de recursos hídricos, monitoramento de cobertura vegetal, licenciamento ambiental, resgate de animais silvestres e cadastro estadual florestal de imóveis rurais.

O coordenador de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Educação, Fabio Barbosa, ressaltou que a temática do meio ambiente é instigante para a promoção da participação social dos diversos segmentos etários, e o jovem não está alheio a isso. “Uma prova foi a conferência estadual infantojuvenil, realizada em 2018, sendo a Bahia o segundo Estado brasileiro com maior números de escolas participantes desse processo. Os jovens estão sensibilizados, eles querem contribuir para a discussão ambiental”, completou.

