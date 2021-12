Projetos liderados pela Ford Camaçari recebem prêmio internacional

A 19ª edição do Global Diversity and Inclusion Awards – premiação que reconhece ações de diversidade e inclusão das companhias de todo o mundo – premiou a Ford de Camaçari, em Detroit, nos Estados Unidos. Três projetos liderados pela montadora sediada na Bahia estão entre os 50 premiados, em meio a três mil inscritos. São eles: “Programa Ford de Educação para Jovens”, “Curso de capacitação técnica de aprendizes na área de Engenharia” e “Programa interno de reabilitação”.

Um dos destaques obtidos pela Ford Camaçari no prêmio global se deu na categoria “Fortalecendo Parcerias Estratégicas”. O projeto da montadora visa a construção de relacionamentos robustos com a comunidade, através de relevantes projetos sociais, que ajudam a melhorar a vida da sociedade local, a exemplo do “Ford de Educação para Jovens”. O programa, que é resultado de uma parceria entre Ford e o SESI-BA, com participação do SENAI-BA, promove qualificação técnica e comportamental de jovens em condições de vulnerabilidade social.

A supervisora de Relações Corporativas da Ford, Magnólia Lima, explica que a iniciativa tem como objetivo “aumentar a inserção de jovens no mercado de trabalho, desenvolver potencialidades e competências, além de favorecer perspectivas de um futuro melhor”. O projeto, segundo ela, já beneficiou 300 jovens de Camaçari. Somente em 2018, 100 jovens foram treinados, sendo 75 alunos de Ensino Médio, que receberam formação focada em sua empregabilidade, e 25 jovens do Ensino Fundamental, que receberam treinamento em robótica utilizando a metodologia Lego. Os jovens do curso de robótica ainda participaram do 1º Torneio Ford de Robótica e do torneio oficial Lego League.

Outra iniciativa que premiada faz parte do Programa de Cooperação com Universidades, na categoria “Promovendo um Ambiente Respeitoso e Inclusivo”. O gerente de Instalação de Motores para a América do Sul e coordenador do programa, Paulo Oliveira, destaca que a ação, realizada em conjunto com o SENAI-Camaçari, permitiu a criação de um novo curso de capacitação técnica de aprendizes na área de Engenharia, com foco no Desenvolvimento de Produto. “Os alunos passaram por um primeiro período de aulas teóricas, seguidos de 12 meses de experiência prática no Centro de Criação do Produto, que é um dos oito centros de Engenharia mantidos pela Ford no mundo. A experiência está sendo riquíssima, pois temos uma turma muito heterogênea, que nos dá uma grande diversidade de perspectivas dentro da engenharia de produto”, enfatiza.

O Centro Médico da Ford, premiado na categoria “Promovendo Flexibilidade na Vida de Trabalho”, por seu programa interno de reabilitação, é outro destaque da premiação.do Global Diversity and Inclusion Awards. O projeto envolveu um time de médicos do trabalho, ortopedistas e fisioterapeutas. “Nosso foco foi atender empregados assim que eles apresentassem alguma queixa inicial de desconforto. Realizamos um trabalho de reabilitação total, desde a respiração até o fortalecimento”, revela a médica do trabalho e supervisora do Centro Médico, Aline Freire.

adblock ativo