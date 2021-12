Projeto Tree Elétrico promove passeios ecológicos ao Eco Parque Sauípe

Durante todos os finais de semana, até o dia 11 de fevereiro, cada pessoa que adotar três mudas ganhará uma cortesia, com direito a um acompanhante, para um passeio pelo Eco Parque Sauípe. A iniciativa é do Tree Elétrico, projeto realizado pela Inovação Social e Sustentabilidade – SER, Aú – Marketing com Propósito e Objectiva Comunicação, com o objetivo de recuperar 343 hectares de mata atlântica, através do replantio de 571 mil árvores.

Localizado no município de Mata de São João, o Eco Parque Sauípe é uma área de conservação de 66 hectares, que protege a transição de dois ricos biomas: a Mata Atlântica e a Restinga. A diversidade está presente nas árvores e nos animais nativos, além das lagoas e nascentes que garantem um ambiente de muita conexão com a natureza.

As atividades começam às 9h e seguem até às 16h. Nesse período, o público participa do circuito eco pedagógico, que contempla a visita ao Museu de Ciências Naturais da Cetrel e Estação Ambiental Braskem, entre outras como parede de escalada, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesa, viveiro ecológico e trilhas.

Para participar, o interessado deverá adquirir produtos das marcas parceiras ou contribuindo com uma doação mínima de R$6,50. As doações podem ser realizadas no Espaço Verde ou pelo site Tree Elétrico . Para acompanhar as ações do movimento basta seguir pelas redes sociais.

