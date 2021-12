Projeto Piloto ensina Libras a alunos e familiares em Sauipe

Estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e seus familiares estão conhecendo a língua de Libras por meio de oficinas oferecidas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria Municipal de Educação. A primeira aula aconteceu na terça-feira (7), na Escola Municipal Antônio de Paiva Tolentino, em Sauípe, e prossegue semanalmente nos mesmos dias, sempre das 15h30 às 17h. De acordo com o professor especialista, Jefferson Santos, o projeto que está sendo realizado é um piloto, mas se der certo será expandido para outras unidades de ensino. “A Libras, como nosso segundo idioma oficial, precisa ser disseminada e alicerçada em nosso currículo. Embasado neste contexto, foi percebida a necessidade de ofertar o ensino para familiares e alunos que desejassem aprender este idioma”, destaca o educador

