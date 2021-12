Projeto Mais Grafite vai colorir pilastras da Lapa

O Projeto Mais Grafite vai reunir artistas plásticos do Coletivo Musas e estudantes da rede estadual, na terça-feira (21), às 9h, para dar nova vida às pilastras do subsolo da Estação da Lapa. Essa ação do projeto, desenvolvido pelo Governo do Estado, vai contar com as participações dos grafiteiros Júlio Costa, Bigod, Marcos Príncipe e Questão. A proposta é transformar o espaço a partir de imagens de símbolos e personalidades marcantes da cultura negra, a exemplo de Zumbi dos Palmares e Maria Felipa, no âmbito da Semana da Consciência Negra.

Os estudantes da rede estadual foram convidados porque eles já vêm utilizando a arte do grafite como alternativa de expressão e incentivo ao diálogo com o público jovem, dentro do projeto Grafitaê. A proposta do Mais Grafite é que artistas, junto aos alunos, levem mais cor e vida às áreas públicas da cidade, onde predominam as estruturas em concreto cinza.

O Mais Grafite teve como ponto de partida a realização de 14 oficinas de arte, em colégios da rede estadual situados em localidades contempladas pelo programa de promoção da paz social Pacto pela Vida. O trabalho é resultado de uma parceria entre as secretarias estaduais de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) e de Educação (SEC). A próxima intervenção visual deverá ter como alvo o viaduto próximo a loja Ferreira Costa, na Avenida Luiz Vianna Filho (Paralela).

