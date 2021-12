Projeto Judô nas Escolas traz novas perspectivas para jovens de Mata de São João

O projeto Judô nas Escolas, criado com o apoio da Federação Baiana de Judô (FEBAJU), tem como proposta mudar a realidade dos jovens de Mata de São João, focando na descoberta de novos atletas na cidade. O programa, iniciado na segunda (6), nas unidades escolares do município, tem à frente dois professores e dois monitores, que serão responsáveis pelas aulas dos jovens, entre 6 a 16 anos.

O professor Maicon França, na Escola Municipal Professora Valdete Seixas, fala sobre a importância do Judô nas Escolas. “Já temos todas as vagas preenchidas e isto significa que o projeto já é um sucesso. Até vamos ter que aumentar o tatame, que ficou pequeno para o número de crianças”. Ele ressalta que uma das metas da atividade é trazer para Mata de São João uma das etapas do Campeonato Baiano de Judô. O presidente da FEBAJU, Marcelo Ornelas, comenta: “Estou muito feliz com essa parceria. Meu desejo é formar campeões aqui e levar o nome de Mata de São João como referência no esporte”.

