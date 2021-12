Projeto estudantil sobre guerra de espadas inspira videoclipe premiado no México

Desenvolvido por estudantes do Colégio Estadual Doutor Eliel da Silva Martins, no município de Sapeaçu, o projeto “Laboro e guerra de espadas – tradição e memória que não se apaga” inspirou a criação do videoclipe “Tagua tagua - rastros de pó”, ganhador do prêmio latino do Ciclope Festival, no México, como melhor “Music Vídeo”. O audiovisual aborda a tradicional guerra de espadas, que ocorre durante as festas juninas, e passeia pelas paisagens marcantes de Sapeaçu e Cruz das Almas, com vistas na preservação do patrimônio e das memórias cultural e histórica dessas cidades.

À frente do projeto estudantil que inspirou o videoclipe premiado estavam Bianca Pereira, Mariele Santos, Karine Almeida e Maria Eduarda Batista. "Fiquei muito feliz quando vi a produção. Foi como se estivesse ganhado um prêmio. É a celebração de um trabalho muito bonito que fizemos. Seguiremos com projetos de pesquisa e disseminando para o mundo a nossa cultura e tradição", declara Maria Eduarda. O estudante Deivson Anias, 17, 3º ano, que fez parte do elenco do clip, comenta sobre a experiência. "As gravações do clipe movimentaram bastante a cidade, foi uma. Todos queriam participar de alguma forma e colaborar, seja contando um fato ou mesmo relatando um momento que viveu durante as guerras de espadas".

A professora orientadora Paula Anias Rodrigues conta que o projeto “Laboro e guerra de espadas”, que retrata a tradição em Sapeaçu sob o olhar dos estudantes, foi apresentado ao seu primo Diego Thole, que é cineasta, e para Felipe Puperi, autor da música “Rastro do pó”, trilha sonora do clip dirigido por Douglas Bernardt. “Em uma conversa, Diego me falou da música e sobre suas lembranças das guerras de espadas em Sapeaçu. Então, eu apresentei o projeto dos meus alunos para eles. A partir deste material, eles e a produção adaptaram ao roteiro do vídeo”. O projeto, ressalta a educadora, é resultado do Projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA), ação estruturante da Secretaria da Educação do Estado para fomentar a arte e a cultura no ambiente escolar da rede estadual, visando promover o protagonismo estudantil.

