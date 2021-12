Projeto de aulas gratuitas de jiu-jitsu visa inclusão social em Vera Cruz

O projeto Polícia Acreditando na Inclusão Social (PAIS), que promove aulas gratuitas de jiu-jítsu para crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos do município de Vera Cruz, completa, no dia 21/4, um ano de existência. Para comemorar a data, a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Itaparica, responsável pela ação, promoverá uma solenidade e a troca de faixa dos 125 alunos participantes.

As atividades, que acontecem às terças, quartas e sextas-feiras, nos turnos matutino e vespertino, na sede do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), em Conceição, no município de Vera Cruz, têm à frente o soldado PM Wellington dos Anjos, faixa preta em jiu-jítsu. “Sempre trabalhei na repressão e via muitas crianças e adolescentes carentes de atenção nas ruas. Então, resolvi fazer a prevenção criando o projeto, que foi abraçado pelo comando da unidade, colegas e comunidade em geral”, destaca.

Para participar das aulas, completa o professor de jiu-jítsu, as crianças e jovens “precisam estar frequentando a escola e se comportando em casa”.

