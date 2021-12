Projeto da Ponte Salvador-Itaparica é apresentado em audiência pública

O projeto do sistema rodoviário da ponte Salvador-Ilha de Itaparica foi apresentado em audiência pública, nesta quinta-feira (21), no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA). O público presente, composto por moradores da região e empresários do ramo da construção civil, também apresentou contribuições ao projeto. O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, conduziu a audiência, da qual participou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, entre outros secretários.

"Até o fim de março, qualquer pessoa pode participar da consulta pública, por meio do site da SEINFRA, sobre a construção da Ponte Salvador-Itaparica e dar a opinião ou sugestão para que a gente possa aprimorar o edital e, no segundo semestre deste ano, na Bolsa de Valores, seja aberta a proposta vencedora da licitação", detalhou o gestor estadual. Ainda conforme o secretário, além de garantir a legalidade e os anseios da comunidade, com a consulta pública, é possível perceber se a equação financeira que está sendo montada e as garantias que estão sendo oferecidas serão suficientes para que possa haver uma proposta vencedora.

O vice-governador explicou que em breve haverá a licitação. "Este é um passo importantíssimo para o desenvolvimento econômico da Bahia. Nós vamos fazer com que 250 municípios baianos fiquem mais próximos da capital. Por exemplo, Belmonte vai ficar 283 quilômetros mais próximo de Salvador e Porto Seguro, 250 quilômetros".

O presidente da ONG Pró-Mar, José Roberto Caldas Pinto, falou sobre a importância do projeto. “Ele deve ser pensado não apenas no sentido de ser um atalho entre a Ilha de Itaparica e a capital. É preciso pensar, também, a questão da sustentabilidade. As audiências são importantes porque dão legitimidade e reforçam o compromisso de uma obra bem executada. Então, a gente vê o projeto com bons olhos", disse o representante da instituição, que é voltada para a conservação da Baía de Todos-os-Santos.

A prefeita de Itaparica, Marlylda Barbuda, também deu a sua opinião: “Temos certeza de que a ponte Salvador-Itaparica trará benefícios, como maior arrecadação e proximidade com a capital. Nós já temos visto um movimento de aquisição de imóveis. Com o equipamento, teremos a possibilidade de organizar a cidade de uma melhor forma".

O projeto

Orçado em R$ 5,34 bilhões, com aporte de R$ 1,51 bilhão do governo do Estado, o projeto busca abrir perspectiva para que a região diretamente impactada receba, durante a concessão, investimentos públicos e privados três vezes maiores do que os recursos gastos na obra . A Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, que será a segunda maior da América Latina, terá 12,3 quilômetros de extensão e ocupará a 23ª posição no ranking mundial de pontes.

