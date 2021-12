Projeto CidadaniAtiva acontece na próxima quinta-feira em Salvador

O projeto CidadaniAtiva realiza seu segundo encontro na próxima quinta-feira, 30, a partir das 9h30, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. A inscrição, limitada à capacidade do auditório, é gratuita e já pode ser feita por meio do portal do TCE/BA .

Criado fomentar o protagonismo juvenil e aberto à participação de jovens universitários de todos os segmentos sociais interessados no tema, o 2º Encontro do Projeto CidadaniAtiva é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e apresenta em um formato de talk show. Nesta segunda edição, os participantes vão conversar com a ex-vendedora de flores e moradora da periferia de São Paulo, formada em Harvard, Tábata Amaral, que esteve entre os jovens que se reuniram com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Além da oportunidade de bater um papo com o mestre em Políticas Públicas pela Universidade Harvard, José Frederico de Lyra, coordenador nacional do movimento Acredito.

A mentora do CidadaniAtiva, Doris de Miranda Coutinho, doutoranda em Direito Constitucional na Universidade de Buenos Aires e conselheira do TCE/TO, idealizador do projeto, também integra a programação do evento. Ela acredita ser um grande erro imaginar que políticas públicas voltadas à juventude, refletem apenas nela, quando os jovens acessam praticamente todos os serviços públicos e são diretamente afetados pelas suas ações e omissões.

