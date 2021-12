Projeto capacita agricultores rurais em Mata de São João

A Prefeitura Municipal de Mata de São João, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, promove o Projeto Capacitar, que traz o curso “Beneficiamento de frutas e hortaliças”, visando facilitar a vida do agricultor familiar. A ação, que está sendo realizada no Assentamento Euclides Neto, é uma iniciativa da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O secretário Cristiano Magalhães reforça que o Projeto Capacitar busca promover a qualificação dos agricultores por meio da realização de diversos cursos nas comunidades rurais do município. “Estamos oferecendo ao publico envolvido novas técnicas de produção e a comercialização de suas respectivas áreas produtivas, elevando a perspectiva de aumento de renda familiar na zona rural”.

A previsão, de acordo com o gestor, é atender todas às comunidades de Mata de São João com potencial agrícola e artesanal, com a previsão de atender mais dez comunidades ainda esse ano, por meio da realização de outros cursos, como o de “Economia criativa”; “Agricultura orgânica e gestão empreendedora”; “Beneficiamento da mandioca”; “Empreendedorismo e gestão para as associações e cooperativas”; e “Beneficiamento com foco no mercado turístico”, dentre outros.

adblock ativo