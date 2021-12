Projeto “Baú das Artes” será lançado em Camaçari

Livros infantis, jogos educativos, brinquedos, fantasias e instrumentos musicais compõem o projeto “Baú das Artes”, que será inaugurado na próxima segunda-feira (8), às 10h, no auditório do Departamento Pedagógico (DIPE) de Camaçari. O evento, que contará com a participação de representantes de escolas da rede municipal de Educação, além de membros das Secretarias Municipais de Educação e do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, é uma iniciativa da fábrica Oxiteno e da Evoluir – Educação Transformadora, empresa especializada em desenvolver conteúdos e metodologias educacionais inovadoras.

“O projeto Baú das Artes está alinhado com os princípios de responsabilidade social da Oxiteno em levar educação à comunidade do entorno de nossa fábrica, em Camaçari, além de trabalhar assuntos de extrema relevância para a nossa empresa e para a sociedade, como ética, meio ambiente e saúde”, explica o gerente da unidade Oxiteno Camaçari, Antônio Ribeiro Filho.

Segundo seus idealizadores, a ‘Evoluir – Educação Transformadora’ trabalha no desenvolvimento, distribuição e formação de professores no projeto ‘Baú das Artes’ há 22 anos. Eles explicam que o acervo do baú permite ao educando “mobilizar ludicamente seus afetos, sua sensibilidade, seu corpo, bem como seu raciocínio, no sentido da construção de saberes variados”. A utilização do kit se dá a partir de metodologias lúdicas e educativas para a introdução de temas transversais contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são meio ambiente, sexualidade, ética, trabalho e consumo, saúde e pluralidade cultural.

