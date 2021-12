Programação do Carnaval de Praia do Forte e Imbassaí é divulgada

A programação do Carnaval 2019 de Praia do Forte e Imbassaí foi divulgada pela Prefeitura de Mata de São João. A folia nesses procurados destinos turísticos baianos começa na quinta-feira (28) e prossegue até a segunda (4). Nos seis dias de festa, Praia do Forte vai receber atrações como Mascarados de Maragogipe, Bloco Mortalha, Rixó Elétrico e Concurso de Caretas. Já em Imbassaí, os foliões poderão se divertir com Bailinho de Quinta, Bloco Gasparzinho, Ivan Huol e Bloco Tirar Gravata com as caretas de Maragogipe, entre outras.

