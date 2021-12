Programa Primeiro Emprego leva 160 jovens ao Fórum Social Mundial

Foram selecionados 160 jovens do Programa Primeiro Emprego dos 27 Territórios de Identidade da Bahia para participar do XIII Fórum Social Mundial, que acontece de 13 a 17/3, em Salvador. A participação dos beneficiários é parte do seu processo formativo do programa e se concentrará no dia 14, começando pela mesa 'Trabalho, Educação e Juventude: resistindo e avançando na organização e nas políticas públicas', das 9 às 12h, no auditório Chico do Campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro de Ondina.

Nesse mesmo dia, a partir das 14h, eles participam da Assembleia Mundial da Juventude, no Acampamento das Juventudes, instalado no Parque de Exposições de Salvador. A ação está sendo coordenada pela Casa Civil e pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e apoiada pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) e Fundação Estadual de Saúde da Família (FEST), que são parceiras do Programa Primeiro Emprego.

