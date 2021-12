Programa Educacional de Resistência às Drogas certifica quase 300 estudantes em Mata de São João

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) certificou mais 289 estudantes do 5° e 9°ano do Colégio Municipal Monsenhor Barbosa (CMMB), em Mata de São João, nesta quinta-feira (13). A iniciativa, realizada no município por meio da parceria entre a Polícia Militar e a prefeitura municipal, através da Secretaria de Educação, consiste em um esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família. Ao longo da formação, os alunos são submetidos a atividades formativas, com base em conceitos de cidadania, legislação e ética, que constroem uma resistência ao mundo das drogas e da violência.

As comemorações continuam nesta sexta-feira (14) para mais 449 jovens do Litoral Norte, que serão certificados em cerimônia no Castelo Garcia D’Ávila. Ao todo, em 2018, foram formadas 954 crianças e adolescentes, sendo 216 no primeiro semestre e 738 no segundo. Presente ao evento, o prefeito Marcelo Oliveira falou sobre o PROERD. “Uma das maiores vitórias do projeto é ver a família inserida no processo. É muito importante para a criança ter seus pais e responsáveis presentes na vida escolar”.

O evento, que aconteceu na Casa da Cultura, contou com a participação, ainda, dos secretários municipais Alexandre Rossi (Cultura e Turismo), Zelito (Esporte) e Maricélia Rodrigues (Educação); da diretora do CMMB, Jamile Santana e de autoridades civis e militares, além dos pais e familiares dos jovens.

