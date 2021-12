Profissionais de saúde participam de capacitação para profilaxia antirrábica

Profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem da rede municipal e privada de Saúde de Lauro de Freitas participam de capacitação para o aprimoramento do manejo clínico da profilaxia antirrábica em casos de pessoas atacadas por cães e gatos ou ainda que tiveram contato com morcegos. O curso, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, que prossegue nesta quarta-feira (25), aborda o histórico da doença no país, formas de tratamento e cuidados, além de orientações sobre o preenchimento adequado das fichas de notificação da doença.

"O profissionais deve saber, por exemplo, se a pessoa sofreu ou não o ataque ou ainda se teve contato com o animal agressor, quando deve ou não ministrar a vacina ou soro antirrábico ao paciente. Se o tratamento for realizado em tempo, a possibilidade de a pessoa desenvolver a doença é mínima. Nosso foco é manter nossos profissionais qualificados”, explicou o coordenador da Vigilância Epidemiológica (VIEP) da Secretaria da Saúde do município, Daniel Assis.

O atendimento antirrábico humano é composto por soro e vacina, além da observação do animal, se possível, e do paciente. O enfermeiro da VIEP e palestrante, Lucas Meira, deu orientações sobre a ficha de classificação, que deve ser preenchida corretamente para ser identificada a complexidade do acidente para os primeiros socorros. “A primeira coisa que se deve fazer após a mordedura de um animal é lavar o local com água e sabão para poder limpar das bactérias e procurar o atendimento médico para poder ser feito o atendimento e, de acordo com a avaliação do caso, se grave ou leve, se há necessidade de ser feito o soro ou só observação".

Além de um esquema de vacinações, a profilaxia inclui infusão de anticorpos que ajudam o organismo a combater o vírus da raiva. O assunto foi abordado pela médica de emergência Silvana Oliveira. A doença é considerada grave e pode provocar em muitos casos a morte do paciente.

