Profissionais de Lauro de Freitas são capacitados para o PlanificaSUS

Com o objetivo de qualificar médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, gerentes e recepcionistas para melhor integração entre os serviços da Atenção Básica (AB) e a Atenção Especializada (AE), a Secretaria Municipal de Saúde (SESA) de Lauro de Freitas promove, até esta quarta-feira (4), na Unime, o workshop “Implementação do PlanificaSUS”. A ação consta de oficinas, orientações, trabalhos em grupos, estudos dirigidos e dramatizações.

O secretário municipal da Saúde, Vidigal Cafezeiro, explica que o Planifica SUS é uma metodologia proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), orientada pela equipe técnica do Hospital Israelita Albert Einstein e profissionais da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB). Mais de 400 profissionais devem passar pelas quatro salas do workshop, sob o acompanhamento de seis tutores e dez facilitadores do quadro de profissionais da Atenção Básica de Lauro de Freitas.

“As oficinas têm como objetivo treinar os servidores de Saúde para organizar melhor o processo de trabalho, voltado para a linha de cuidado ao paciente e, assim, poder ofertar um serviço do SUS (Sistema Único de Saúde) com mais qualidade”, destacou o secretário.

De acordo com o superintendente da Atenção Básica da SESA, Hadson Namour, as capacitações para a implementação do PlanificaSUS iniciaram em julho e serão finalizadas em dezembro de 2020, com duração aproximada de 18 meses e será certificado pelo Hospital Albert Einstein. “Esse processo de qualificação resultará na melhor organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo como foco de atuação as doenças cardiovasculares, principal causa de morbimortalidade no estado da Bahia”, disse.

O Planifica SUS, completa Hadson Namour, é um processo de educação permanente que envolverá oficinas teóricas e tutoriais, monitoramento e avaliação e identificação de indicadores, com vistas a remodelar gestões de Saúde pública para que sejam mais eficientes e resolutivas à população.

Em Lauro de Freitas, seis Unidades de Saúde da Família estão como Unidades Laboratório, onde a planificação será testada e após isso expandida a toda rede municipal. “O projeto de Planificação da Saúde possibilitará estabelecer um método de organização da rede a partir das ofertas da Atenção Básica, chegando à Média Complexidade. Esta metodologia possibilitará a padronização de processos de trabalho, estabelecimento de fluxos assistenciais e qualificação das ofertas assistenciais aos usuários do SUS”, explicou Namour.

