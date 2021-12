Profissionais de Candeias são certificados pelo Programa Qualifica Bahia

Em Candeias, mais 39 pessoas que fizeram os cursos de doces e salgados e de soldador foram certificadas pelo Programa Qualifica Bahia. Em solenidade realizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE), na terça-feira (16), na Câmara de Vereadores de Candeias, a formanda Priscila Conceição era uma das mais entusiasmadas pela conquista do certificado. “Com o curso, me considero preparada para atuar no mercado formal, em lanchonetes e padarias, e também para receber encomendas para festas”, comemorou.

Durante a cerimônia, a secretária da SETRE, Olívia Santana, enfatizou “o investimento do Governo do Estado, no material humano, por meio de qualificações sociais e profissionais, como é o caso do Qualifica Bahia”. A gestora destacou que o programa disponibilizou, no ano passado, 2.680 vagas, em 63 municípios de 25 Territórios de Identidade. O curso tem uma carga horária de 200 horas, distribuídas entre conteúdos sociais e específicos.

