Professora de Camaçari é indenizada em R$ 30 mil por ter sido assaltada dentro da sala de aula

Uma professora da rede municipal de ensino de Camaçari, que não teve seu nome revelado por uma questão de segurança, será indenizada em R$ 30 mil por ter sido assaltada em sala de aula, no dia 3 de abril de 2017, por volta das 20h30, enquanto ministrava aula no Colégio Municipal São Tomáz de Cantuária. Três pessoas invadiram a sala e ameaçaram a educadora com uma arma de fogo, roubando bolsa e outros pertences pessoais, como o celular. Por conta do trauma, a profissional desenvolveu um quadro de depressão, tendo que ser afastada das funções do magistério para fazer um tratamento psicológico.

O assalto foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia Civil e a professora entrou com uma ação para ser indenizada em R$ 500 mil pela municipalidade. O caso foi julgado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que manteve a decisão de 1º grau. O município alegou que não houve “qualquer negligência ou descaso do poder público municipal, tratando-se de ônus da prova da própria parte autora, razões pelas quais o arcabouço probatório apresenta-se insuficiente”,pedindo a improcedência dos pedidos. Outro argumento apresentado pelo legislativo municipal é pela responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão e vedação ao enriquecimento sem causa, “tratando-se de responsabilidade pelo fato de terceiro”.

Uma testemunha, que trabalhava como auxiliar de disciplina, confirmou o assalto na escola, tendo comunicado a presença das pessoas estranhas na unidade de ensino, que, por sua vez, comunicou os fatos à Polícia Militar. O policiamento, entretanto, só chegou ao local uma hora depois, quando os assaltantes já tinham saído do local.

Para o juiz César Augusto Borges de Andrade, da 1ª Vara da Fazenda Pública, houve omissão do poder público municipal em “fornecer segurança no referido estabelecimento de ensino público, para alunos e professores”, resultando em um roubo de uma servidora “no momento em que exercia as suas funções públicas do magistério”. O juiz ainda assinalou que, durante a audiência, diversos alunos estiveram presentes e contaram que foram roubados e ameaçados com armas de fogo, mas que não chegaram a registrar queixa na polícia. Desta forma, o juiz acatou parcialmente o pedido da autora e determinou a indenização em R$ 30 mil pela municipalidade, com as devidas correções na forma da lei até o efetivo pagamento.

O município e a professora recorreram da decisão. O primeiro para ser absolvido e a autora para elevar a indenização. O recurso foi relatado pelo juiz substituto Manuel Carneiro Bahia de Araújo. O município alegou que “não há pertinência em aludir o mau funcionamento da Administração para atribuir o dever de indenizar”, mas para o colegiado ficou configurada a “responsabilização subjetiva, consistente na omissão do município apelante em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência de evento como o relatado na exordial, uma vez que não pode o ente público se distanciar do seu dever de zelar pela segurança dos seus servidores e das pessoas que frequentam suas repartições”. (Com informações do Bahia Notícias).

