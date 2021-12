Produtores rurais de Camaçari são beneficiados com 150 mil peixes

Os produtores rurais de Camaçari estão sendo beneficiados com a doação de 150 mil alevinos (filhotes) de tambaquis. A ação, que está sendo realizada pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, foi iniciada nesta quinta-feira (7), em 12 comunidades de produtores do município. Outros 75 mil alevinos serão disponibilizados a outras 12 comunidades, partir das 9h desta sexta-feira (8), na estação de piscicultura da Bahia Pesca, localizada na barragem de Joanes II, em Dias D'Ávila (rodovia BA-093, km 14). Cerca de 150 famílias, pré-selecionadas pela prefeitura de Camaçari, estão sendo beneficiadas com a ação. “A partir de agora, com a doação, a piscicultura se apresenta como uma nova fonte de renda que pode, em poucos meses, melhorar o padrão de vida dessas pessoas”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

