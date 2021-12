Produções de estudantes da rede estadual serão destaque na FLICA 2019

O município de Cachoeira (111 km de Salvador), às margens do Rio Paraguaçu, mais uma vez, será palco para os estudantes da rede estadual apresentarem suas produções artísticas e literárias durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), que acontece desta quinta-feira (24) a 27 de outubro. A programação no Espaço Educar para Transformar terá oficina de turbante, sarau literomusical e apresentações dos projetos de Arte e Cultura desenvolvidos pelos estudantes nas áreas da poesia, Literatura, arte, música e dança.

O evento será aberto com uma apresentação da Fanfarra do Colégio Estadual de Cachoeira, nas ruas da cidade, às 9h. Na Fundação Hansen, o público poderá conferir de perto as habilidades dos estudantes na exposição de quadros e esculturas do projeto Artes Visuais Estudantis (AVE) e álbuns do projeto Educação Patrimonial e Artística (EPA). No mesmo espaço, haverá uma oficina de turbantes, na qual o visitante conhecerá um pouco da origem dos turbantes no Brasil ao discutir questões como ancestralidade, identidade e valorização da cultura negra.

Já na praça Teixeira de Freitas, o Grupo Black Dance, composto por estudantes e artistas locais, farão performances de dança de rua para animar ainda mais o público participante composto por turistas e nativos. Estudantes, professores e visitantes participarão do “rolezinho cultural”, pelas ruas da cidade histórica.

O evento também contará com uma reunião de líderes de classe, recital das obras do Concurso Festa Literária, hackathon, ação acessibilidade, alcatéia e recital mulheres pretas. Além disso, também serão realizadas diversas oficinas como dança, histórias em quadrinho, Língua Inglesa, “Literatura Periférica”, “Eu Escritor”, linguagens interativas, Black Dance, bonecas Abayomi e dança.

adblock ativo