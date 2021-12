PROCON presta serviços em comunidades de Lauro de Freitas

Em comemoração aos 57 anos de emancipação política do município de Lauro de Freitas, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) prestará atendimento aos moradores dos bairros Jambeiro, Areia Branca, Itinga, Centro, Vida Nova e Portão (veja calendário abaixo). Em parceria com a prefeitura municipal e a EMBASA, a ação visa oferecer orientações básicas que garantam mais segurança para o consumidor, na defesa dos seus direitos.

“Além do atendimento em nossa unidade, localizada próximo ao Hospital Menandro de Faria, levaremos o PROCON para diversos bairros durante a semana da emancipação, priorizando, nesta primeira etapa, uma aproximação com os fornecedores mais demandados, a exemplo da EMBASA”, explica o coordenador do órgão no município, Gleydson Faleiro.

O caráter educativo, completa Gleydson, tem sido priorizado tanto para os consumidores, como para os fornecedores, alvos das operações fiscalizatórias. “Daremos orientações básicas que garantam mais segurança para o consumidor na defesa dos seus direitos. A nossa equipe de fiscalização também atuará neste sentido”.

Além dos pontos extras de atendimento, durante a semana da emancipação, o PROCON Municipal de Lauro de Freitas continuará atendendo normalmente na unidade localizada na Rua Silvandir F. Chaves, nº 158, Sala 06 - Recreio Ipitanga. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os contatos também podem ser feitos através do telefone (71) 3288-8919 e as denúncias pelo e-mail denunciaproconlf@gmail.com.

Para fazer uma reclamação no PROCON, o consumidor precisa levar original e cópia do documento de identidade; comprovante de endereço; e documentos que comprovem a aquisição de produto ou prestação de serviço (notas fiscais, recibos, certificados de garantia entre outros).

Calendário do PROCON móvel nas comunidades

Jambeiro

Segunda-feira, (29), das 8h às 12h

Av. Progresso, estacionamento em frente à Escola Municipal Amauri Montalvão.

Areia Branca

Segunda-feira (29), das 13h às 17h

Rua 2 de Julho, Praça de Areia Branca.

Itinga

Terça-feira (30), das 8h às 12h

Av. São Cristovão, estacionamento do Pop Shopping.

Centro

Quarta-feira (31), das 8h às 12h

Estacionamento próximo ao acesso principal da igreja matriz

Vida Nova

Quinta-feira (1º), das 8h às 12h

Via Marginal II, Escola de Vida Nova.

Portão

Sexta-feira (2), das 8h às 12h

Praça de Portão, Av. Santo Antônio.

