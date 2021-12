Procissão da Irmandade da Boa Morte percorre ruas de Cachoeira

No terceiro dia da Festa da Boa Morte, em Cachoeira, nesta quinta (15), acontece um importante momento do rito religioso, quando as 35 irmãs deixam a Irmandade da Boa Morte e seguem em procissão para a missa solene de assunção de Nossa Senhora da Glória, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, é realizada uma valsa com a participação das irmãs e servida uma feijoada. No final do dia, começa o samba de roda. Segundo o organizador do evento, Jomar Lima, a Festa da Boa Morte conclui, assim, os rituais religiosos. “Após a missa da assunção, as irmãs consideram o início da parte profana da festa, que acontece sempre com um almoço oferecido à população e seguido por apresentações de samba de roda.

Registrada como Patrimônio Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), o segundo dia da Festa da Boa Morte, na quarta-feira (14), começou com uma missa de corpo presente na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. Após a cerimônia, celebrada pelo padre Hélio Vilas Boas, centenas de devotos e turistas acompanharam as 32 irmãs em procissão pelas ruas de Cachoeira, em um percurso de 2,5 quilômetros.

O trajeto da procissão lembra e resgata a história das mulheres negras que lutaram pela libertação dos escravos. A Irmandade da Boa Morte tem origem no bairro da Barroquinha, em Salvador, mas, em função das perseguições que sofreu na capital, se deslocou para o Recôncavo Baiano. O movimento, que teve início por volta de 1810, virou uma tradição passada de mãe para filha. Com o decorrer do tempo e para não deixar a história se perder, a irmandade passou a aceitar a participação de outras mulheres negras, a partir de 35 anos, e convidadas por outra integrante do grupo.

Gracy Moreira, bisneta de Tia Ciata, uma das fundadoras da irmandade e reconhecida internacionalmente por sua contribuição para o surgimento do samba carioca, está entre as noviças. Morando no Rio de Janeiro, Gracy acompanha a festa há mais de 30 anos e, no ano passado, foi convidada para integrar a irmandade. “É um legado que eu e todas as outras irmãs carregamos e que representa a força da mulher e de todas aquelas que vieram antes da gente. É um momento de glorificar a nossa história”, afirma.

Programação

A Festa da Boa Morte, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (SETUR), segue até o próximo sábado (17). Na sexta-feira (16) será servido o tradicional cozido na sede da irmandade e no sábado (17), um caruru também será oferecido aos visitantes. “Todos os anos fazemos um esforço na busca de apoio para a nossa festa, a exemplo do que conseguimos junto ao Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Cachoeira. Além disso, temos parceiros que querem fazer parte deste momento e nos ajudam a construir essa festa linda”, comemora o organizador do evento, Jomar Lima.

