Procedimentos cirúrgicos são ampliados no hospital de Mata de São João

O Hospital Municipal Doutor Eurico Goulart de Freitas, em Mata de São João, teve seus procedimentos cirúrgicos ampliados com a aquisição de novos equipamentos para o seu Centro Cirúrgico, que dispõe agora de novos carros de anestesia, mesas cirúrgicas e iluminação, além de um equipamento de videolaparoscopia, que possibilita fazer procedimentos minimamente invasivos, sem o uso de cortes e com auxílio de vídeo. De acordo com o prefeito do Marcelo Oliveira, a nova estrutura cirúrgica custou cerca de R$ 1 milhão.

“Nenhum hospital municipal de médio porte da Bahia dispõe de equipamentos tão modernos e eficientes e faz a quantidade de cirurgias eletivas (que não são de urgência e emergência) que o nosso faz. Em 2018, foram 1026 procedimentos e todos com muita qualidade e responsabilidade”, explica o prefeito.

As aquisições, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, fazem parte de um processo constante de melhorias no sistema de saúde do município, que no início de junho colocará em funcionamento um tomógrafo.

Com o investimento, o Hospital Doutor Eurico Goulart Freitas também aumenta seu leque de especialidades e ganha estrutura para cirurgias de alta complexidade, desde que o paciente não apresente outros riscos de saúde.

“Hoje podemos fazer qualquer tipo de procedimento. Mas, por segurança, continuaremos encaminhando os pacientes que têm outros problemas ou idade avançada para hospitais que tenham retaguarda de UTI.”, garante o diretor médico da unidade, Gustavo Guimarães.

