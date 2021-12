Principais atrações da festa junina de Mata de São João da Mata foram anunciadas

A grade das principais atrações da tradicional festa junina de Mata de São João foi anunciada pela prefeitura municipal. Entre os mais de 40 artistas que se apresentarão, tanto na sede, como na zona rural e no litoral, estão o forrozeiro Alcymar Monteiro, a cantora Solange Almeida e o grupo Falamansa. Já estão confirmadas, também, as presenças de Valkyria Santos (ex-Magníficos) e Sela Vaqueira. Uma das festas mais badaladas da Região Metropolitana de Salvador, o São João de Mata deverá atrair, este ano, entre 30 e 40 mil visitantes, conforme estimativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O principal espaço do São João de Mata é a Estação da Alegria, que fica no centro da cidade. O local vai contar com dois palcos, mais de 30 barracas de comidas e bebidas. A novidade, neste ano, será a Vila Gourmet, com a oferta de comidas típicas juninas, produzidas por agricultores familiares do município.

O prefeito Marcelo Oliveira ressalta a identificação da população, a tradição e os aspectos culturais da festa, bem como a sua importância econômica. “O São João de Mata é, também, uma festa altamente rentável. Gera emprego e renda para a população, com alugueis de casas na sede, movimentação de barracas, ambulantes, bares, restaurantes, lojas de confecção, além da grande inserção de músicos locais no evento”.

adblock ativo